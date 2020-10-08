Защитник дортмундской "Боруссии" заразился коронавирусом

В расположении сборной Швейцарии выявлен второй футболист с положительным тестом на COVID-19.

Им стал центральный защитник дортмундской "Боруссии" Мануэль Аканджи, выступающий за дортмундскую "Боруссию".

Напомним, что первым из игроков швейцарской сборной коронавирусом заразился хавбек "Ливерпуля" Джердан Шакири.

Как сообщает пресс-служба Швейцарского футбольного союза, болезнь у Аканджи протекает бессимптомно.

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