Защитник "Дженоа" летом перейдет в "Ювентус"

"Ювентус" подпишет защитника "Дженоа" Кристиан Ромеро этим летом. Об этом сообщает Football Italia.

Клубы уже договорились о трансфере 20-летнего аргентинца. трансферная стоимость игрока - 20 миллионов евро.

Игрок является воспитанником аргентинского клуба "Бельграно". За "Дженоа" Ромеро стал выступать с 28 августа 2016 года на правах аренды.

В текущем сезоне он участвовал в 13 матчах за "Дженоа" и забил 1 год.

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