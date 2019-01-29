Защитник "Дженоа" летом перейдет в "Ювентус"
"Ювентус" подпишет защитника "Дженоа" Кристиан Ромеро этим летом. Об этом сообщает Football Italia.
Клубы уже договорились о трансфере 20-летнего аргентинца. трансферная стоимость игрока - 20 миллионов евро.
Игрок является воспитанником аргентинского клуба "Бельграно". За "Дженоа" Ромеро стал выступать с 28 августа 2016 года на правах аренды.
В текущем сезоне он участвовал в 13 матчах за "Дженоа" и забил 1 год.
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