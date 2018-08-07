Защитник "Эспаньола" Карикол удивил выбором нового клуба

Защитник "Эспаньола" Аарон Мартин Карикол удивил выбором нового клуба.

21-летний испанец перешёл на правах аренды в немецкий "Майнц", о чём сообщает официальный сайт "карнавальников".

Стоит отметить, что менее года назад Карикол входил в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", однако на повышение почему-то не пошёл.

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