Защитник "Эвертона" едва не лишился ноги

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Защитник "Эвертона" едва не лишился ноги

Позапрошлым летом защитник "Эвертона" Майкл Кин едва не лишился ноги, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, футболист безответственно отнёсся к восстановлению после травмы и вместо рекомендованных трёх недель лечился всего десять дней.

В итоге у Кина очень распухла нога и он был госпитализирован с воспалением мягких тканей.

Как признался сам центрбек, если бы он не обратился вовремя в больницу, то мог потерять нижнюю конечность.

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