Защитник "Эвертона" госпитализирован с инфекцией в ноге

Теги эвертонмайкл кин

Защитник "Эвертона" госпитализирован с инфекцией в ногеЗащитник "Эвертона" Майкл Кин попал в больницу с инфекцией в ноге.

По этой причине он не сыграл в матче 10-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (0:2).

"Это очень неприятно, его даже госпитализировали. Когда мы приехали на стадион, нам сообщили, что его состояние уже улучшилось, будем надеяться, что он восстановится к воскресенью к матчу с "Уотфордом", - прокомментировали ситуацию в клубе. 

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