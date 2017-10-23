Защитник "Эйбара": "Каземиро сказал мне, что я - мудак"

Защитник "Эйбара" Хосе Анхель высказался об инциденте, который произошел у него во время вчерашнего матча Ла Лиги с полузащитником мадридского "Реала" Каземиро.

" Я знаю его еще по "Порту". Я думаю, что он - хороший парень, но вчера я был смущен. Он сказал мне, что я - мудак. Я думаю, что такое поведение является хулиганским отношением, а я этого не люблю. Я всегда буду осуждать подобные действия ", - цитирует 28-летнего бека sport.es.

Напомним, "Реал" выиграл у "Эйбара" со счетом 3:0. | soccernews.ru