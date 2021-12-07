Защитник "Фенербахче" перейдёт в "Челси"

Фото инстаграм Аттилы Салаи

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси анонсировал трансфер центрального защитника Аттилы Салаи в лондонский "Челси".

По словам наставника, переход игрока "Фенербахче" в английский клуб уже согласован.

СМИ пишут, что "синие" заплатят за 23-летнего венгра около 23,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Салаи сыграл за "Фенербахче" 21 матч и сделал 2 ассиста.

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