Защитник "Ференцвароша" рассказал, как его обидел Роналду

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Защитник "Ференцвароша" рассказал, как его обидел Роналду

Защитник венгерского "Ференцвароша" Марсель Хайстер рассказал, что он обиделся на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Роналду был разозлен после матча с нами. Я предложил ему обменяться футболками, но он отмахнулся от меня. Быть может причиной этому стал тот факт, что он не смог забить нам. А может потому, что я отобрал у него мяч, когда он пытался войти в штрафную. Это самый прекрасный момент в моей жизни. Я даже разместил фотографию момента в Instagram", — приводит слова Хайстера Goal.

Напомним, что в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ювентус" на выезде разгромил "Ференцварош" со счетом 4:1.

Не пропустите: Месси и Роналду вошли в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Почему быть может?... Это и есть причина... Ничего нового Хайстер про эту падлу нам не раскрыл....

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