Защитник "Фиорентины" Бираги может перейти в "Интер"

Защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги может продолжить карьеру в "Интере". Об этом журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, миланский клуб хочет купить 26-летнего футболиста. Стороны уже согласовали условия контракта.

Переход произойдет, если "Ницца" возьмет в аренду защитника "Интера" Далберта.

Кристиано Бираги - воспитанник "Интера". В минувшем сезоне он провел 36 матчей в Серии А, отметившись 1 голом.

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