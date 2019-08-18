Защитник "Фиорентины" Бираги может перейти в "Интер"
Защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги может продолжить карьеру в "Интере". Об этом журналист Альфредо Педулла.
По данным источника, миланский клуб хочет купить 26-летнего футболиста. Стороны уже согласовали условия контракта.
Переход произойдет, если "Ницца" возьмет в аренду защитника "Интера" Далберта.
Кристиано Бираги - воспитанник "Интера". В минувшем сезоне он провел 36 матчей в Серии А, отметившись 1 голом.
Не пропустите: Манчини: "Балотелли в "Брешиа"? Все зависит от него"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" и "Динамо" нацелились на Рибери
-
1
Форлан назвал Роналду эгоистом
-
Защитник "Фиорентины" Бираги может перейти в "Интер"
-
Коутиньо прилетел в Мюнхен
-
Маротта заблокировал переход Санчеса в "Интер"
-
1
Симеоне поделился мнением о том, когда лучше закрывать трансферное окно
-
Зинченко: "Мы потеряли очки, и поэтому все забудут о наших 30 ударах"
-
Жиру считает, что нынешний состав "Челси" способен бороться за трофеи
-
Левандовски: "Думаю, Коутиньо не потребуется много времени для адаптации в "Баварии"
-
Глава комитета по этике РФС прокомментировал поведение Семака после матча с "Ахматом"
-
Переход Коноплянки в "Бешикташ" может сорваться
-
Глушаков прокомментировал слухи о главном тренере "Ахмата" Рахимове
-
Манчини: "Балотелли в "Брешиа"? Все зависит от него"
-
Робин ван Перси назвал причину ухода из "Арсенала"
-
Каземиро заявил, что Бэйл необходим "Реалу"
-
Кавани близок к подписанию контракта с "Интер Майами"
-
"А Саня бы забил". Слуцкий поддержал Головина после поражения "Монако"
-
Льоренте интересуется "Интер"
-
Зинченко прервал рекордную серию побед в АПЛ
-
Главные новости дня: 17 августа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17