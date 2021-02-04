Защитник "Фиорентины" поделился мнением о Кокорине
Левый защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги высказался о новичке своей команды Александре Кокорине.
"Это отличный футболист. Знаю, что он хочет играть. Ему нужно только немного времени на адаптацию", - приводит слова Бираги La Gazzetta dello Sport.
"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.
Россиянин уже получил разрешение на работу в Италии, поэтому его дебют за "фиалок" может состояться в ближайшее время.
Не пропустите: Тренеру "Фиорентины" не нравится текущая форма Кокорина. | http://soccernews.ru
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