Защитник "Фиорентины" поделился мнением о Кокорине

Левый защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги высказался о новичке своей команды Александре Кокорине.

"Это отличный футболист. Знаю, что он хочет играть. Ему нужно только немного времени на адаптацию", - приводит слова Бираги La Gazzetta dello Sport.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

Россиянин уже получил разрешение на работу в Италии, поэтому его дебют за "фиалок" может состояться в ближайшее время.

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