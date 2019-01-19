Защитник "Фулхэма" получил странную травму

Защитник "Фулхэма" Алфи Моусон получил крайне странную травму, сообщает BBC.

По сведениям издания, 25-летний англичанин повредился, переобувая бутсы.

"Это очень странная травма. Он просто менял бутсы и получил повреждение. Это невероятно. Пока не знаю, сколько ему потребуется времени на восстановление" - сказал главный тренер "дачников" Клаудио Раньери.

"Фулхэм" купил Моусона прошлым летом за 16,85 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провёл за лондонскую команду 14 матчей, результативными действиями не отличался.

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