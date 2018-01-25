Защитник "Ганновера" выразил желание выступать за сборную России

Родившийся в Узбекистане, защитник немецкого "Ганновера" Вальдемар Антон выразил желание выступать за сборную России.

"По поводу сборной России ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил. Не буду об этом размышлять, пока мне что-то не предложат. У меня в России живет много родственников. В любом случае я бы очень серьезно над таким приглашением подумал. Но пока рано. Если такое предложение и поступит, то я буду слушать только свое сердце и, уверен, сделаю правильно решение", - цитирует 21-летнего бека Eurosport.

Напомним, врач сборной России оценил шансы Джикии сыграть на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru