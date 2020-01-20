Защитник "Гранады" остался недоволен работой арбитров в матче с "Барселоной"

1 Теги гранадабарселона

Защитник "Гранады" остался недоволен работой арбитров в матче с "Барселоной"

Защитник "Гранады" Димитри Фулкье раскритиковал работу судей в матче 20-го тура Примеры с "Барселоной" (0:1).

Напомним, что в этой встрече защитник "Гранады" Харман Санчес был удален на 69-й минуте. Спустя несколько минут капитан каталонцев Лионель Месси забил первый и единственный гол.

"Всегда, когда мы приезжаем на "Камп Ноу", случается одно и тоже. Судьи просто не дают возможности нам заработать очки.

Все спорные решения трактуются в пользу "Барселоны". Судьи просто насмехаются над усилиями небольших команд, чтобы угодить их миллионам", - сказал Фулкье в интервью Movistar Plus.

После 20 туров Примеры "Гранада" с 27 баллами занимает 10 место в турнирной таблице. "Барселона", имея в активе 43 очка, лидирует в чемпионате.

А еще: "Барселона" в дебютном матче Сетьена показала лучший результат по владению мячом со времён Гвардиолы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Меньше в регби надо было играть...

Ответить

главное

Стали известны подробности травмы Рэшфорда

Стали известны подробности травмы Рэшфорда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов