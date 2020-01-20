Защитник "Гранады" остался недоволен работой арбитров в матче с "Барселоной"

Защитник "Гранады" Димитри Фулкье раскритиковал работу судей в матче 20-го тура Примеры с "Барселоной" (0:1).

Напомним, что в этой встрече защитник "Гранады" Харман Санчес был удален на 69-й минуте. Спустя несколько минут капитан каталонцев Лионель Месси забил первый и единственный гол.

"Всегда, когда мы приезжаем на "Камп Ноу", случается одно и тоже. Судьи просто не дают возможности нам заработать очки.

Все спорные решения трактуются в пользу "Барселоны". Судьи просто насмехаются над усилиями небольших команд, чтобы угодить их миллионам", - сказал Фулкье в интервью Movistar Plus.

После 20 туров Примеры "Гранада" с 27 баллами занимает 10 место в турнирной таблице. "Барселона", имея в активе 43 очка, лидирует в чемпионате.

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