Защитник "Гранады" остался недоволен работой арбитров в матче с "Барселоной"
Защитник "Гранады" Димитри Фулкье раскритиковал работу судей в матче 20-го тура Примеры с "Барселоной" (0:1).
Напомним, что в этой встрече защитник "Гранады" Харман Санчес был удален на 69-й минуте. Спустя несколько минут капитан каталонцев Лионель Месси забил первый и единственный гол.
"Всегда, когда мы приезжаем на "Камп Ноу", случается одно и тоже. Судьи просто не дают возможности нам заработать очки.
Все спорные решения трактуются в пользу "Барселоны". Судьи просто насмехаются над усилиями небольших команд, чтобы угодить их миллионам", - сказал Фулкье в интервью Movistar Plus.
После 20 туров Примеры "Гранада" с 27 баллами занимает 10 место в турнирной таблице. "Барселона", имея в активе 43 очка, лидирует в чемпионате.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14