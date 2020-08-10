Защитник Грицаенко стал игроком "Тамбова"

Теги тамбовкраснодар

Защитник Грицаенко стал игроком "Тамбова"

Центральный защитник Алексей Грицаенко стал игроком "Тамбова". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее стало известно о том, что 25-летний футболист покинул "Краснодар" по обоюдному согласию.

В текущем сезоне Грицаенко играл в "Тамбове" на правах аренды. За "волков" футболист провел 20 матчей в РПЛ и Кубке России и забил один гол.

А еще: Широков напал на судью во время матча любительских команд| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира

"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов