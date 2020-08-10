Защитник Грицаенко стал игроком "Тамбова"

Центральный защитник Алексей Грицаенко стал игроком "Тамбова". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее стало известно о том, что 25-летний футболист покинул "Краснодар" по обоюдному согласию.

АЛЕКСЕЙ ГРИЦАЕНКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В "ТАМБОВ"!



Футболист, отыгравший прошлый сезон в составе нашей команды на правах аренды, расторг контракт с «Краснодаром» и подписал новое двухгодичное соглашение с «Тамбовом».



С возвращением, Алексей! pic.twitter.com/nEQXgTPdcZ — ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 10, 2020

В текущем сезоне Грицаенко играл в "Тамбове" на правах аренды. За "волков" футболист провел 20 матчей в РПЛ и Кубке России и забил один гол.

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