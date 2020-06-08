Защитник Хаджикадунич возобновил тренировки в составе "Ростова"

Защитник Деннис Хаджикадунич приступил к тренировкам в составе "Ростова". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, в мае футболист вернулся из Швеции в Россию, после чего отправился на двухнедельный карантин. Несколько недель футболист тренировался по индивидуальной программе в домашних условиях.

Деннис Хаджикадунич тренируется с командой



Защитник Деннис Хаджикадунич возобновил тренировки вместе с командой.



Напомним, после возвращения из Швеции футболист прошел двухнедельный карантин. Все это время Хаджикадунич занимался по индивидуальной программе. #МыРостов pic.twitter.com/QxLZdHOyYs — Football Club Rostov (@rostovfc) June 8, 2020

Таким образом, 21-летний защитник стал последним легионером, вернувшимся в Россию из-за границы.

Сезон РПЛ возобновится 19 июня.

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