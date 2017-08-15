Защитник "Халл Сити": "Слуцкий нам, как отец и брат"

Теги халл ситилеонид слуцкиймайкл гектор

Защитник "Халл Сити": "Слуцкий нам, как отец и брат"Защитник английского "Халл Сити" Майкл Гектор дал характеристику главному тренеру своей команды Леониду Слуцкому.

"Для нас он - как отец и старший брат одновременно. Иногда он может накричать на вас, поставить на место, но в то же время он очень расслаблен и дружелюбен с игроками. Нам нужен этот баланс, думаю, у него он есть", - цитирует 25-летнего бека Football League World.

Напомним, сегодня "Халл Сити" сыграет против "Вулверхэмптона". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Кардифф Сити 2 6
2 Вулверхэмптон 2 6
3 Ноттингем Форест 2 6
4 Ипсвич Таун 2 6
5 Халл Сити 2 4
6 Сандерленд 2 4
7 Куинз Парк Рейнджерс 2 4
8 Лидс Юнайтед 2 4
9 Престон Норт Энд 2 4
10 Бристол Сити 2 3
11 Бирмингем Сити 2 3
12 Мидлсбро 2 3
13 Шеффилд Юнайтед 2 3
14 Фулхэм 2 2
15 Болтон Уондерерс 2 1
16 Миллуол 2 1
17 Шеффилд Уэнсдэй 2 1
18 Норвич Сити 2 1
19 Дерби Каунти 2 1
20 Рединг 2 1
21 Астон Вилла 2 1
22 Брентфорд 2 0
23 Барнсли 2 0
24 Бертон Альбион 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов