Защитник "Халл Сити": "Слуцкий нам, как отец и брат"

Защитник английского "Халл Сити" Майкл Гектор дал характеристику главному тренеру своей команды Леониду Слуцкому.

"Для нас он - как отец и старший брат одновременно. Иногда он может накричать на вас, поставить на место, но в то же время он очень расслаблен и дружелюбен с игроками. Нам нужен этот баланс, думаю, у него он есть", - цитирует 25-летнего бека Football League World.

Напомним, сегодня "Халл Сити" сыграет против "Вулверхэмптона". | soccernews.ru