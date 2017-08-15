Защитник "Халл Сити": "Слуцкий нам, как отец и брат"
Защитник английского "Халл Сити" Майкл Гектор дал характеристику главному тренеру своей команды Леониду Слуцкому.
"Для нас он - как отец и старший брат одновременно. Иногда он может накричать на вас, поставить на место, но в то же время он очень расслаблен и дружелюбен с игроками. Нам нужен этот баланс, думаю, у него он есть", - цитирует 25-летнего бека Football League World.
Напомним, сегодня "Халл Сити" сыграет против "Вулверхэмптона". | soccernews.ru
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