Защитник "Халл Сити" вылечился от рака кишечника



Защитник "Халл Сити" Ангус Макдональд сумел вылечиться от рака кишечника, сообщает официальный сайт клуба.

Страшная болезнь на ранней стадии была диагностирована футболисту в августе 2019 года. Макдональд прошел курс лечения, которое включило в себя операцию по удалению толстой кишки, и теперь готов вернуться в футбол. В последний раз он выходил на поле в августе 2018 года, так как лечился от тромбоза глубоких вен.

27-летний Макдональд является воспитанником "Рединга". За свою карьеру он выступал за "Сэлисбэри Сити", "Басингсток Таун", "Торквэй Юнайтед", "Уимблдон" и "Барнсли". Сыграл два матча за третью сборную Англии.

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