Защитник "Хетафе" Кукурелья впервые вызван в сборную Испании
Тренерский штаб сборной Испании вызвал защитника "Хетафе" Марка Кукурелью в расположение команды. Об этом сообщает AS.
По данным издания, игрок приедет в команду, чтобы заменить Хосе Гайя, который был травмирован в товарищеском матче против Нидерландов (1:1).
Отметим, для игрока это первый вызов в сборную Испании.
А еще: Нидерланды и Испания не выявили победителя| http://soccernews.ru
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