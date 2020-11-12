Защитник "Хетафе" Кукурелья впервые вызван в сборную Испании

Тренерский штаб сборной Испании вызвал защитника "Хетафе" Марка Кукурелью в расположение команды. Об этом сообщает AS.

По данным издания, игрок приедет в команду, чтобы заменить Хосе Гайя, который был травмирован в товарищеском матче против Нидерландов (1:1).

Отметим, для игрока это первый вызов в сборную Испании.

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