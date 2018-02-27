​​​​​​​Защитник "Хетафе" перебрался в Китай

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​​​​​​​Защитник "Хетафе" перебрался в КитайЗащитник "Хетафе" Хуан Кала перебрался в чемпионат Китая.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 28-летний футболист подписал контракт с клубом "Хэнань Цзянье".

В текущем сезоне футболист принял участие в 20 матчах, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

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