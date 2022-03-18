Защитник "Химок" Дагерстол вернулся в бывший клуб

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Защитник "Химок" Дагерстол вернулся в бывший клуб

Фото сайт "Норрчепинга"

"Норрчепинг" на своём официальном сайте объявил о возвращении из "Химок" защитника Филипа Дагерстола.

25-летний футболист вернулся в шведский клуб, приостановив контракт с "красно-чёрными" до июня 2022 года.

Напомним, что центрбек связан с "Химками" соглашением до окончания сезона 2023/24.

Дагерстол играл в РПЛ с января 2021 года, в его активе 27 матчей.

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