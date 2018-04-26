Защитник и тренер "Атлетико" получили красные карточки в начале матча с "Арсеналом"

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы "Атлетико" на выезде играет с "Арсеналом".

Уже к десятой минуте встречи две желтые карточки получил защитник испанского клуба Шиме Врсалько.

А на 13-й минуте за активный протест против решений арбитра был удален главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

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