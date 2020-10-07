Защитник "Интера" Бастони заразился коронавирусом

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Защитник "Интера" Бастони заразился коронавирусом

Защитник "Интер" Алессандро Бастони сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Первый тест был отрицательный. Повторное тестирование показало наличие вируса.

На данный момент футболист изолирован от команды и пока будет находится на карантине.

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