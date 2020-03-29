Защитник "Интера" Годин поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Италии

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Защитник "Интера" Годин поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Италии

Защитник "Интера" Диего Годин высказался о ситуации с пандемией коронавируса в Италии, которая стоит на первом месте по количеству смертей из-за болезни. Об этом сообщает ESPN.

"До последнего дня нас подвергали опасности. Смотрели, как мы играем. Это продолжалось до тех пор, пока ситуация не стала нестабильной.

Мы продолжали играть несколько недель, тренировались, играли без фанатов. И только когда у одного из игроков "Ювентуса" была обнаружена болезнь, был введен карантин.

Очевидно, что могли заразится и другие футболиста, нас всех ждал карантин", - сказал Годин.

Розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до мая 2020 года. На данным момент в Италии от коронавируса умерли 9 134 человека.

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