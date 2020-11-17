Защитник "Интера" Коларов заразился коронавирусом

Защитник "Интера" Александр Коларов заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

На данный момент игрок находится на карантине. Его болезнь проходит бессимптомно.

Ранее "Интер" не отпустил Коларова а расположение сборной Сербии, чтобы не усугублять повреждение.

В текущем розыгрыше 35-летний футболист провел 6 матчей.

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