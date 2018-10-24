Защитник "Интера": "У нас есть всё, чтобы обыграть "Барселону"

Защитник миланского "Интера" Миранда поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Месси не сыграет, что значительно повышает наши шансы на победу. Впрочем, у "Барселоны" есть и другие отличные игроки. Мы приехали сюда не для того, чтобы быть зрителями. У нас есть всё, чтобы обыграть столь грозного соперника" - приводит слова Миранды официальный сайт УЕФА.

Матч "Барселона" - "Интер" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.

Что касается Месси, то он сломал руку и выбыл из строя на три недели. | http://soccernews.ru