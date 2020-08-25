Защитник "Интернасьоналя" Фукс стал игроком ЦСКА

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Защитник "Интернасьоналя" Фукс стал игроком ЦСКА

ЦСКА сообщил о подписании защитника "Интернасьоналя" Бруно Фукса.

Контракт 21-летнего игрока с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

По данным СМИ, ЦСКА заплатил за трансфер футболиста 9,5 млн евро, из которых 1,5 млн предусмотрены в качестве бонусов. В московском клубе игрок будет выступать по 3 номером.

В этом сезоне чемпионата Бразилии Фукс принял участие в 2 матчах.

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