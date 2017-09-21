Защитник "Карпат" Федецкий получил удар в лицо от фаната своего клуба

Теги кубок украиныкарпаты львовартём федецкий

Защитник "Карпат" Федецкий получил удар в лицо от фаната своего клубаПосле матча 1/16 финала Кубка Украины между "Прикарпатьем" и "Карпатами" (2:1) болельщики гостей устроили массовые беспорядки на трибунах арены в Ивано-Франковске.

Защитник Артём Федецкий попытался успокоить поклонников своего клуба, но получил удар по лицу от одного из болельщиков. 

Читайте: Федецкий перешёл в "Карпаты" | soccernews.ru

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