Защитник Касерес перешел в "Фиорентину"

Защитник Мартин Касерес перешел в "Фиорентину". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника, контракт 32-летнего футболиста с "фиалками" рассчитан до 2020 года.

Последним клубом, в котором выступал защитник был "Лацио". В Серии А он провел 13 матчей.

Также Касерес играл в "Вильярреале", "Барселоне", "Ювентусе", "Севилье", "Саутгемптоне" и "Вероне". Кроме того, футболист провел 93 матча за сборную Уругвая.

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