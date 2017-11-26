Защитник "Кельна" Биссек стал самым молодым немецким игроком в истории Бундеслиги

Теги кельн

Защитник "Кельна" Биссек стал самым молодым немецким игроком в истории Бундеслиги

В матче 13-го тура чемпионата Германии "Кельн" на своем поле проиграл "Герте" со счетом 0:2.

В этом поединке в стартовом составе "козлов" вышел 16-летний защитник Янн Биссек.

Футболисту исполнится 17 лет через три дня и он стал молодым немецким игроком в истории Бундеслиги. 

Не пропустите: "Кельн" – "Герта" - 0:2 (обзор). | http://soccernews.ru

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