Защитник "Кьево" Каччаторе заключил полноценный контракт с "Кальяри"

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Защитник "Кьево" Каччаторе заключил полноценный контракт с "Кальяри"

Защитник "Кьево" Фабрицио Каччаторе заключил полноценный контракт с "Кальяри". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 32-летнего футболиста действует до лета 2020 года. Футболист выступал за красно-синих на протяжении второй части минувшего сезона на правах аренды.

Он участвовал в 7 матчах в Серии А, отметившись 3 ассистами. В минувшем сезоне "Кальяри" занял 15 место в турнирной таблице.

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