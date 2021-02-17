Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов перешел в "Легию"

Защитник "Динамо" Киев Артем Шабанов официально стал игроком "Легии", сообщает пресс-служба поляков на официальном Твиттере.

За польский клуб украинец будет играть на правах аренды до конца текущего сезона. 28-летний футболист выбрал для себя 13-й игровой номер.