Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов перешел в "Легию"

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Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов перешел в "Легию"Защитник "Динамо" Киев Артем Шабанов официально стал игроком "Легии", сообщает пресс-служба поляков на официальном Твиттере.

За польский клуб украинец будет играть на правах аренды до конца текущего сезона. 28-летний футболист выбрал для себя 13-й игровой номер.

Напомним, Шабанов перешел в "Динамо" в начале 2018 года. В его активе 3 мяча в 69 матчах.

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