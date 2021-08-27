Защитник киевского "Динамо" перешел в греческий клуб

Фото: инстаграм Сидклея/Автор неизвестен

Бразильский защитник киевского Динамо Сидклей перешел в ПАОК, сообщается на официальном сайте греческого клуба.

ПАОК арендовал футболиста до лета 2022 года. Сидклей будет выступать за греков под 16-м номером.

28-летний Сидклей выступал за "Динамо" с 2018 года. Всего он провел за клуб 33 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду "Коринтиансу". Ранее играл за "Линьярис", "Шарджу", "Гремио Катандувенсе", "Атлетико Паранаэнсе", "Атлетико Гояненсе" и "Коринтианс".

Не пропустите: "Динамо" Киев узнало соперников в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru