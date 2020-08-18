Защитник "Копенгагена" Нельссон отказал ЦСКА

Московский ЦСКА пытался купить центрального защитника "Копенгагена" Виктора Нельссона.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, армейцы вели переговоры с 21-летним футболистом, но не сумели убедить его перебраться в Россию.

У датчанина есть предложение из Англии, которое оказалось для него приоритетным.

Рыночная стоимость Нельссона оценивается в 4,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он сыграл за "Копенгаген" 54 матча и сделал 1 ассист.

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