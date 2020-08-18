Защитник "Копенгагена" Нельссон отказал ЦСКА

Теги цска москвакопенгагенвиктор нельссонтрансферы

Защитник "Копенгагена" Нельссон отказал ЦСКА

Московский ЦСКА пытался купить центрального защитника "Копенгагена" Виктора Нельссона.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, армейцы вели переговоры с 21-летним футболистом, но не сумели убедить его перебраться в Россию.

У датчанина есть предложение из Англии, которое оказалось для него приоритетным.

Рыночная стоимость Нельссона оценивается в 4,5 миллиона евро. В минувшем сезоне он сыграл за "Копенгаген" 54 матча и сделал 1 ассист.

Не пропустите: ЦСКА может арендовать вингера "Спортинга". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"

Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов