Защитник "Коринтианса" не перейдет в ЦСКА

Защитник бразильского "Коринтианса" Гильерме Арана, которым интересовался московский ЦСКА, не покинет свой клуб текущим летом.

Об этом, как информирует Terra, сообщил спортивный директор "тимау" Флавио Адавту. В частности, он рассказал: "СМИ публикуют новости о том, что в наш клуб поступают предложения по Аране. Это лучший левый защитник бразильского чемпионата, футболисту всего 20 лет. Мы можем совершить сделку, но при условии, что будут учтены все интересы "Коринтианса". Он сможет уйти от нас только в январе. Тот клуб, который действительно хочет приобрести Арану, будет ждать окончания сезона".

Напомним, ЦСКА стал автором уникального достижения. | soccernews.ru