Защитник "Краснодара" близок к переходу в "Динамо"

Московское "Динамо" может усилиться защитником "Краснодара" Дмитрием Скопинцевым, сообщают российские СМИ.

За счёт покупки 22-летнего футболиста "бело-голубые" рассчитывают на долгие годы закрыть проблемную позицию левого фулбека.

"Быки", вероятно, будут готовы рассмотреть предложение по игроку, поскольку он не проходит в состав.

Стоит отметить, что Скопинцев является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне он провёл за "Краснодар" всего 8 матчей и забил 1 гол.

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