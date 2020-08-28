Защитник "Краснодара" Бородин продолжит карьеру в "Уфе"

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Защитник "Краснодара" Бородин продолжит карьеру в "Уфе"

Защитник "Краснодара" Сергей Бородин ушел в аренду в "Уфу". Об этом сообщается на официальном сайте "быков".

По данным источника, в контракте футболиста присутствует опция выкупа.

В минувшем сезоне чемпионата России 21-летний футболист провел 21 матч за "Краснодар-2" в ФНЛ.

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