Защитник "Краснодара" Бородин продолжит карьеру в "Уфе"

Защитник "Краснодара" Сергей Бородин ушел в аренду в "Уфу". Об этом сообщается на официальном сайте "быков".

По данным источника, в контракте футболиста присутствует опция выкупа.

Сергей Бородин продолжит карьеру в ФК «Уфа»! https://t.co/Jt43OhuyxX pic.twitter.com/EInoR5y8Pq — ФК УФА (@UfaFc) August 28, 2020

В минувшем сезоне чемпионата России 21-летний футболист провел 21 матч за "Краснодар-2" в ФНЛ.

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