Защитник "Краснодара" недоволен судейством в матче с "Порту"
Защитник "Краснодара" Урош Спайич раскритиковал действия немецкого арбитра Тобиаса Штилера, который обслуживал матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "быками" и "Порту" (0:1).
"Этот матч должен был закончиться ничьей. Соперник провёл хороший матч, но когда судья – главная звезда на поле, это плохо. Он должен был поставить пенальти в ворота "Порту", не знаю, что он смотрел. Потом он даёт штрафной в наши ворота. Надо посмотреть видео, но я считаю, что никакого контакта не было. Если и был, то совсем маленький. Судья подействовал на результат, это плохо. Мы делали всё, что могли, играли хорошо, показали, что можем играть с таким соперником", - сказал Спайич.
"Краснодар" дома проиграл "Порту" со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 89-й минуте матча.
Ответная встреча между командами запланирована на 13 августа.
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