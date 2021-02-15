Защитник "Краснодара" перешел в "СКА-Хабаровск"

Защитник "Краснодара" Евгений Назаров перешел в "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Хабаровский клуб арендовал футболиста до конца сезона-2020/2021.

23-летний Назаров является воспитанником "Краснодара". За первую команду "быков" он не провел ни одного матча. Последние полтора сезона Назаров выступал на правах аренды за чешский "Теплице", провел 19 матчей и забил один гол. Его контракт с "Краснодаром" действует до лета 2021 года.

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