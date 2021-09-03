Защитник "Краснодара" перешёл в "Урал"
Фото сайт "Урала"
"Урал" подписал левого защитника "Краснодара" Лео Гогличидзе, сообщает официальный сайт клуба.
24-летний футболист присоединился к команде из Екатеринбурга на правах аренды до конца сезона 2021/22.
Новичок "Урала" выбрал себе третий игровой номер.
Гогличидзе является воспитанником "Краснодара", за основную команду "быков" сыграл 1 матч. Его рыночная стоимость - 450 тысяч евро.
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