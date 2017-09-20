Защитник "Краснодара" Рамирес не будет смотреть ЧМ-2018, если туда не пробьется сборная Эквадора

Защитник "Краснодара" и сборной Эквадора Кристиан Рамирес заявил, что ему будет не интересен ЧМ-2018, если его сборная туда не пройдет.

"Разумеется, одним из соображений в пользу моего решения перебраться в Россию было желание играть в стране, где пройдет ближайший Чемпионат Мира. Сама мысль о том, чтобы сыграть здесь вместе со сборной, приводила и продолжает приводить меня в восторг. И хотя нам приходится очень трудно, я всё же пока не теряю надежду.

Трудно осознавать, что мы выпустили собственную судьбу из рук, но и у соперников не всё гладко. В последнее время нам не хватало удачи у чужих ворот в решающие моменты матчей, и сейчас мы отчаянно нуждаемся в очках. Но если покажем всё, на что способны, ещё можем добиться успеха.

Если мы не завоюем путёвку, то я займусь чем-нибудь другим. Посмотрю какие-то игры по телевизору, но на стадион не пойду. Не смогу получить удовольствие от мундиаля в России без участия сборной Эквадора" - приводит слова Рамиреса официальный сайт ФИФА.

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