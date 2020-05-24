Защитник "Краснодара" рассказал о своей драке с Артемом Дзюбой

Защитник "Краснодара" Руслан Камболов рассказал, как он в бытность игроком "Локомотива" подрался с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который в то время выступал за "Томь".

"Семин тогда меня оштрафовал. Кажется, я без премиальных остался. На тот момент – большие деньги для меня были. Мы потом даже с Артемом вспоминали… Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь", - приводит слова Камболова "Чемпионат".

30-летний Камболов является воспитанником "Локомотива". За "Краснодар" выступает с 2019 года. Также играл за "Нижний Новгород", "Волгарь", "Нефтехимик" и "Рубин". За сборную России сыграл шесть матчей.

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