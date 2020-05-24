Защитник "Краснодара" рассказал о своей драке с Артемом Дзюбой

Теги краснодарруслан камболовартём дзюбазенит санкт-петербург

Защитник "Краснодара" рассказал о своей драке с Артемом Дзюбой

Защитник "Краснодара" Руслан Камболов рассказал, как он в бытность игроком "Локомотива" подрался с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который в то время выступал за "Томь".

"Семин тогда меня оштрафовал. Кажется, я без премиальных остался. На тот момент – большие деньги для меня были. Мы потом даже с Артемом вспоминали… Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь", - приводит слова Камболова "Чемпионат".

30-летний Камболов является воспитанником "Локомотива". За "Краснодар" выступает с 2019 года. Также играл за "Нижний Новгород", "Волгарь", "Нефтехимик" и "Рубин". За сборную России сыграл шесть матчей.

Не пропустите: Телеведущая Орзул рассказала о последствиях скандала после поцелуя с Дзюбой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" изменила стратегию в переговорах по трансферу Неймара

"Барселона" изменила стратегию в переговорах по трансферу Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов