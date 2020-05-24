Защитник "Краснодара" рассказал о своей драке с Артемом Дзюбой
Защитник "Краснодара" Руслан Камболов рассказал, как он в бытность игроком "Локомотива" подрался с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который в то время выступал за "Томь".
"Семин тогда меня оштрафовал. Кажется, я без премиальных остался. На тот момент – большие деньги для меня были. Мы потом даже с Артемом вспоминали… Глупо вышло. Просто молодость, горячая кровь", - приводит слова Камболова "Чемпионат".
30-летний Камболов является воспитанником "Локомотива". За "Краснодар" выступает с 2019 года. Также играл за "Нижний Новгород", "Волгарь", "Нефтехимик" и "Рубин". За сборную России сыграл шесть матчей.
Не пропустите: Телеведущая Орзул рассказала о последствиях скандала после поцелуя с Дзюбой. | http://soccernews.ru
главное
-
Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году
-
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в 27 туре Бундеслиги, но открыла немало своих проблем. Все это накануне супер-дерби с Дортмундом!
-
"Милан" получил возможность возобновить групповые тренировки
-
Деспотович не может согласовать зарплату с двумя клубами РПЛ
-
Baza: Кадыров поправляется после коронавируса
Лента новостей
-
"Барселона" снизила цену на Усмана Дембеле
-
"Манчестер Юнайтед" опубликовал ретровидео в честь 54-летия Эрика Кантона
-
"Аякс" назвал "Барселоне" цену на Николаса Тальяфико
-
"Наполи" определился с ценой на Милика, которым интересуются "Ювентус", "Атлетико" и английские топ-клубы
-
"Барселона" изменила стратегию в переговорах по трансферу Неймара
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в двух игроках "Ювентуса"
-
"Барселона" перевела Артура в дублирующий состав
-
Защитник "Краснодара" рассказал о своей драке с Артемом Дзюбой
-
1
В английской Премьер-лиге выявлен очередной случай заражения коронавирусом
-
Ахмед Муса рассказал, что он жалеет об уходе из ЦСКА
-
Тренер "Ростова" назвал секрет успеха Карпина в клубе
-
"Челси" вступил в борьбу за Мауро Икарди
-
"Спартак" в инстаграме пожелал скорейшего восстановления Бакаеву
-
"Крылья Советов" решили не продлевать контракт с хавбеком Мияйловичем
-
Уткин об идее переименовать "Локомотив" в "Семин": "Можно поупражняться на "Зените"
-
1
Касильяс сообщил, что однажды вернется в "Реал"
-
Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году
-
1
"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в 27 туре Бундеслиги, но открыла немало своих проблем. Все это накануне супер-дерби с Дортмундом!
-
"Милан" получил возможность возобновить групповые тренировки
-
Генеральный директор "Химок" рассказал о поисках финансов для выступления в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20