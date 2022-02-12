Защитник "Краснодара" Сорокин - о новом тренере: "Ничего не знал о Фарке, стал гуглить"
Защитник "Краснодара" Егор Сорокин признался, что ему потребовался поиск дополнительной информации, чтобы узнать побольше о новом наставнике команды Даниэле Фарке.
"Когда клуб объявил о назначении Фарке, я стал гуглить - где он раньше работал, кого тренировал. Стал искать его высказывания, интервью. Честно говорю, до этого момента ничего не знал о нём. И не имел представления, какой он человек и тренер.
Что могу сказать сейчас? Европейский тренер, который требует от команды максимальной отдачи и профессионального подхода. Если говорить о футболе, то основные требования по контролю мяча и продвижению его вперёд, но без спешки. Уверенное владение, меньше длинных передач, дисциплинированное выполнение заданий тренера.
Первое время Фарке просил быть терпеливым к нему. Потому что новый тренерский штаб - это всё-таки стресс для футболиста. Тут важно привыкнуть - у кого-то это проходит быстрее, у кого-то медленнее. У меня, например, Фарке - первый тренер-иностранец в карьере", - сказал Сорокин.
Напомним, что "Краснодар" объявил о назначении немецкого тренера 13 января. Он сменил на посту уволенного Виктора Гончаренко.
Не пропустите: Фарке объяснил, почему выбрал "Краснодар". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" нашёл замену для Марсело в "Арсенале"
-
"Кубань" арендовала голкипера "Спартака"
-
Официально: американский вратарь Тернер летом перейдёт в "Арсенал"
-
Защитник "Краснодара" Сорокин - о новом тренере: "Ничего не знал о Фарке, стал гуглить"
-
Тухель вылечился от коронавируса
-
Футболисты "Порту" и "Спортинга" подрались после очного матча
-
"Ювентус" отказал клубу РПЛ в аренде Кайо Жорже
-
Сигурдссон сравнил Роналду и Месси
-
Главные новости дня: 11 февраля
-
Хулен Лопетеги - самый успешный тренер в истории "Севильи"
-
"Порту" вырвал ничью в матче со "Спортингом"
-
"Севилья" обыграла "Эльче" в Ла Лиге
-
ПСЖ вырвал победу у "Ренна" в Лиге 1
-
Де Хеа высказался о критике в свой адрес после ЧМ-2018
-
"РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" в Бундеслиге
-
Тео Эрнандес прокомментировал продление контракта с "Миланом"
-
"Милан" продлит контракт с Беннасером
-
Фанаты "Марселя" просят Зидана не идти в ПСЖ
-
В "Шахтере" высказались о продаже Мампасси в "Локомотив"
-
Гвардиола высказался об отрыве "Манчестер Сити" от "Ливерпуля" в АПЛ