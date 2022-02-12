Защитник "Краснодара" Сорокин - о новом тренере: "Ничего не знал о Фарке, стал гуглить"

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Защитник "Краснодара" Егор Сорокин признался, что ему потребовался поиск дополнительной информации, чтобы узнать побольше о новом наставнике команды Даниэле Фарке.

"Когда клуб объявил о назначении Фарке, я стал гуглить - где он раньше работал, кого тренировал. Стал искать его высказывания, интервью. Честно говорю, до этого момента ничего не знал о нём. И не имел представления, какой он человек и тренер.

Что могу сказать сейчас? Европейский тренер, который требует от команды максимальной отдачи и профессионального подхода. Если говорить о футболе, то основные требования по контролю мяча и продвижению его вперёд, но без спешки. Уверенное владение, меньше длинных передач, дисциплинированное выполнение заданий тренера.

Первое время Фарке просил быть терпеливым к нему. Потому что новый тренерский штаб - это всё-таки стресс для футболиста. Тут важно привыкнуть - у кого-то это проходит быстрее, у кого-то медленнее. У меня, например, Фарке - первый тренер-иностранец в карьере", - сказал Сорокин.

Напомним, что "Краснодар" объявил о назначении немецкого тренера 13 января. Он сменил на посту уволенного Виктора Гончаренко.

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