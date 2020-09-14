Защитник "Краснодара" Спайич близок к переходу в "Фейеноорд"

"Фейеноорд" интересуется защитником "Краснодара" Урошем Спайичем. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, 27-летний футболист уже проходит медобследование перед подписанием контракта с нидерландским клубом. "Фейеноорд" намерен арендовать защитника на сезон.

В этом сезоне РПЛ Спайич еще не выходил на поле, а в прошлом сезоне он забил один гол в 15 матчах.

В "Краснодаре" футболист играет с 2018 года. Его соглашение рассчитано до лета 2023 года.

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