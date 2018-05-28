Защитник "Краснодара" Спайич: "Зимой мог перейти в "Спартак"

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Защитник "Краснодара" Спайич: "Зимой мог перейти в "Спартак"Новоиспеченный защитник "Краснодара" Урош Спайич рассказал о своем несостоявшемся переходе в московский "Спартак".

"В прошлом сезоне мной интересовались два английских клуба, но Херман ван Хольсбек меня не отпустил. Они отклонили предложение в 10 миллионов евро, потребовав 15 миллионов евро. Зимой мной интересовался "Спартак", который предложил 8 миллионов, но "Андерлехт" хотел не менее 10-ти миллионов евро. В итоге "Спартак" купил Ханни", - цитирует 25-летнего бека sport24.ru.

Напомним, "Спартак" определился со своей главной трансферной целью. | soccernews.ru

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