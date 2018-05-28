Защитник "Краснодара" Спайич: "Зимой мог перейти в "Спартак"
Новоиспеченный защитник "Краснодара" Урош Спайич рассказал о своем несостоявшемся переходе в московский "Спартак".
"В прошлом сезоне мной интересовались два английских клуба, но Херман ван Хольсбек меня не отпустил. Они отклонили предложение в 10 миллионов евро, потребовав 15 миллионов евро. Зимой мной интересовался "Спартак", который предложил 8 миллионов, но "Андерлехт" хотел не менее 10-ти миллионов евро. В итоге "Спартак" купил Ханни", - цитирует 25-летнего бека sport24.ru.
Напомним, "Спартак" определился со своей главной трансферной целью. | soccernews.ru
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|Андерлехт
|30
|55
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|Шарлеруа
|30
|51
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|Генк
|30
|44
|6
|Стандард Льеж
|30
|44
|7
|Кортрийк
|30
|42
|8
|Антверпен
|30
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|9
|Зульте-Варегем
|30
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|10
|Сент-Трюйден
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|11
|Остенде
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|Ред Стар Ваасланд
|30
|35
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|Локерен
|30
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|14
|Мукрон Перувелз
|30
|30
|15
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|16
|Мехелен
|30
|27