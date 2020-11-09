Защитник "Кристал Пэлас" Ридевалд продлил контракт с клубом

Защитник "Кристал Пэлас" Хайро Ридевалд подписал новый контракт с клубом, утверждает The Athletic.

По данным источника, новое соглашение футболиста рассчитано на долгий срок.

24-летний защитник - воспитанник "Аякса". В составе "Кристал Пэлас" он играет с 2017 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии футболист провел 6 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

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