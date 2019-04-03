Защитник "Крыльев" Рохель: "Сьел какое-то мясо в самарском ресторане. Потом было плохо"
Защитник "Крыльев Советов" Агустин Рохель подверг критике российскую кухню.
"Я скучаю по уругвайской еде, особенно по жареному мясу. Мне кажется, никто не может жарить говядину на углях так, как мы это делаем. Мы едим много говядины, потому что много ее производим – на 3 миллиона жителей страны приходится где-то 8 миллионов голов скота.
Здесь мы как-то ходили в ресторан, и я заказал мясо, но непонятно какое. На следующий день мне было плохо. Борщ я пробовал, но мне не понравилось. Больше по душе суп из цыпленка, который готовят на нашей спортивной базе", – приводит слова Рохеля "Другой город".
21-летний Рохель перешел в "Крылья Советов" прошлым летом из "Насьоналя" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за российский клуб во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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