Защитник "Крыльев Советов" Бегич хочет стать гражданином РФ

Фото сайт "Крыльев Советов"

Защитник самарских "Крыльев Советов" Силвие Бегич сообщил о планах получить российское гражданство.

"Я сейчас буду получать российский паспорт, я уже пять лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером. Не думаю, что меня вызовут в сборную. В России есть много хороших молодых защитников. Думаю, только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером", - сказал 28-летний хорват.

Бегич выступает за "Крылья" на правах аренды, а его трансфер принадлежит казанскому "Рубину". Также центрбек играл в России за "Оренбург".

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