Защитник "Крыльев Советов" Бегич хочет стать гражданином РФ
Защитник самарских "Крыльев Советов" Силвие Бегич сообщил о планах получить российское гражданство.
"Я сейчас буду получать российский паспорт, я уже пять лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером. Не думаю, что меня вызовут в сборную. В России есть много хороших молодых защитников. Думаю, только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером", - сказал 28-летний хорват.
Бегич выступает за "Крылья" на правах аренды, а его трансфер принадлежит казанскому "Рубину". Также центрбек играл в России за "Оренбург".
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