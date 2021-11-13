Защитник "Крыльев Советов" Бегич хочет стать гражданином РФ

Теги крылья советоврубинсилвие бегичроссия

Защитник "Крыльев Советов" Бегич хочет стать гражданином РФ

Фото сайт "Крыльев Советов"

Защитник самарских "Крыльев Советов" Силвие Бегич сообщил о планах получить российское гражданство.

"Я сейчас буду получать российский паспорт, я уже пять лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером. Не думаю, что меня вызовут в сборную. В России есть много хороших молодых защитников. Думаю, только о том, чтобы было легче клубу, чтобы я не считался легионером", - сказал 28-летний хорват.

Бегич выступает за "Крылья" на правах аренды, а его трансфер принадлежит казанскому "Рубину". Также центрбек играл в России за "Оренбург".

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