Защитник "Крыльев Советов" Чернов: "Конечно, давно бы вызвал себя в сборную России"
Центральный защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов считает, что достоин приглашения в сборную России.
"Жду ли я вызова? Ну если бы я выбирал, то, конечно, давно бы себя вызвал. Но решение принимает тренер. Наше дело - играть. Будет результат - будет внимание. Оно и сейчас появляется.
Уже Сергеева из нашей команды позвали в сборную, Ежа [Романа Ежова] и Зину [Антона Зиньковского] начали вносить в расширенный список. Думаю, наступит момент, когда два-три человека из "Крыльев" поедут полноценно в национальную команду, если будем показывать тот же футбол, что и сейчас", - сказал Чернов.
Футболисту в январе исполнится 26 лет. В его активе 2 матча за сборную в 2015 году. Он сыграл за национальную команду, не проведя на тот момент ни одной встречи в РПЛ.
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