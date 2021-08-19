Защитник "Крыльев Советов" Чернов рассказал, как его обманул болельщик

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Защитник "Крыльев Советов" Чернов рассказал, как его обманул болельщик

Фото инстаграм Никиты Чернова

Центральный защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов поделился в инстаграме необычной историей.

Футболист самарской команды рассказал, как сделал подарок болельщику, а тот его практически сразу же продал.

Фанат просил футболку Чернова, отмечая, что ждёт её уже два года. Игрок "Крыльев" после матча с "Рубином" выполнил просьбу поклонника.

Однако, как выяснилось позднее, болельщик преследовал корыстные цели. Он выставил на продажу футболку на интернет-сервисе Авито за 5700 рублей. 

Чернов в этом сезоне сыграл 2 матча за "Крылья Советов", результативными действиями не отличался. 

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