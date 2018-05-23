Защитник "Лацио" получил дисквалификацию на 2 матча

Защитник "Лацио" Патрисио Габаррон получит двухматчевую дисквалификацию за поведение в матче первенства страны против "Интера" (2:3).

В игре 38-го тура Серии А футболист был удален за оскорбление судей. Интересно, что в момент удаления Габаррон находился на скамейке запасных.

Таким образом, 25-летний футболист не примет участия в первых двух матчах сезона-2018/19.

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